Конфликт России и Грузии может не ограничиться запретом на прямое авиасообщение

Как стало известно «Коммерсанту», вслед за заявлением Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина, чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках. Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта, пишет газета. Эксперты предупреждают, что ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен.