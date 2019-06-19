Правительство рассмотрит возможность выплаты компенсаций шести российским авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию

Правительство сегодня рассмотрит возможность выплаты компенсаций шести российским авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию. Вице-премьер Максим Акимов предложил российским авиакомпаниям подготовить и представить в правительство расчеты недополученной прибыли в связи с закрытием полетов в Грузию с 8 июля.

Авиакомпании прекратили рейсы в Грузию и надеются договориться о компенсации, сообщил «Эху» исполнительный директор авиакомпании Red Wings и Генеральный директор Смарт-Авиа Сергей Савостин.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщала, что компании потратят от 2,3 млрд до 3 млрд руб. на возврат средств пассажирам за неиспользованные билеты.