Верховный суд России признал незаконным проведение референдума по строительству мусорного полигона на станции Шиес
Верховный суд России признал незаконным проведение референдума по строительству мусорного полигона на станции Шиес, удовлетворив жалобу правительства Архангельской области на решение областного суда.
В интервью «Эху» юрист представляющий интересы инициативной группы по проведению референдума Александр Козенков сказал, что это решение политическое.
Решение не означает запрет на проведение референдума. Архангельский областной суд будет рассматривать вопрос о плебисците повторно.