Верховный суд России признал незаконным проведение референдума по строительству мусорного полигона на станции Шиес, удовлетворив жалобу правительства Архангельской области на решение областного суда.

В интервью «Эху» юрист представляющий интересы инициативной группы по проведению референдума Александр Козенков сказал, что это решение политическое.

Решение не означает запрет на проведение референдума. Архангельский областной суд будет рассматривать вопрос о плебисците повторно.