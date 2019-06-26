Россия расширила свое присутствие в топ-100 университетов по версии Шанхайского предметного рейтинга с шести до восьми

Россия расширила свое присутствие в топ-100 лучших университетов мира по версии Шанхайского предметного рейтинга с шести до восьми. В то же время общее количество вузов в рейтинге сократилось с 17 до 15. Всего в списке четыре тысячи высших учебных заведений планеты. Российским лидером по представленности в различных предметных областях стал МГУ имени Ломоносова (16 раз). При этом Московский университет опустился на одну позицию в предметном рейтинге по физике, расположившись на 45-м месте. Также он вышел из группы 51-75, заняв позицию 76-100 в области «Математика».