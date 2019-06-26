В Басманном суде Москвы рассмотрят ходатайство следствия о продлении до конца июля меры пресечения сестрам Хачатурян,

В Басманном суде Москвы сегодня рассмотрят ходатайство следствия о продлении до конца июля меры пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. В отношении девушек с сентября действует запрет определенных действий – им нельзя ночью покидать квартиру, использовать средства связи, общаться с кем-либо, кроме адвокатов.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в подъезде в июле прошлого года. Его дочери Мария, Ангелина и Кристина признались в убийстве. Они рассказали, что отец регулярно избивал их, подвергал сексуальному и психологическому насилию, угрожал, держал в доме на положении рабынь, не пускал в школу, запугивал своими связями в полиции. Это подтверждают и экспертизы и свидетели. Однако следователи посчитали, что действия сестер не были самообороной, им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. С 19 июня в Москве проходят одиночные пикеты в защиту девушек. Те, кто их поддерживают, считают, что у сестер, которые долгие годы были жертвами, было право на самозащиту. Активисты также подчеркивают, что этот случай подтверждает необходимость принятия закона против домашнего насилия.

На момент преступления сестрам было 17, 18 и 19 лет. Младшая из них — Мария Хачатурян, как установила экспертиза тогда была невменяема. У двух других девушек выявили посттравматическое расстройство.