Верховный суд России признал незаконным проведение референдума по строительству мусорного полигона на станции Шиес, удовлетворив жалобу правительства Архангельской области на решение областного суда.

Непонятно, как теперь поведут себя протестующие, сказала «Эху» председатель инициативной группы по референдуму Елена Калинина.

В суд граждане обратились Шиеса с четкой уверенностью, что они правы и что вероятность решения «против» очень велика, добавила Елена Калинина.