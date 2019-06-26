Совет Федерации сегодня рассмотрит закон о выходе России из договора о ракетах с США

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан незадолго до распада Советского Союза Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Соглашение запретило СССР и США владеть ракетами наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. Считалось, что в возможной ядерной войне эти ракеты самые опасные – пусковые установки мобильные, их легко замаскировать и, в отличие от подлодки, они дешевые. От межконтинентальных ракет крылатые отличаются тем, что их запуск гораздо труднее засечь и их сложнее сбить. Время подлета до европейских городов – при развертывании у западных границ России – составляет считанные минуты. Об этом в последнее время часто напоминает генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители США. Вашингтон обвинил Москву в развертывании таких ракет в Калининградской области. США по этой причине объявили о выходе из договора. Россия в свою очередь, обвиняет в нарушениях США и тоже выходит из соглашения. Закон об этом приняла Госдума, и, как ожидается, его одобрит Совет Федерации.

Власти США ранее говорили о необходимости нового аналогичного договора – не только с Россией, но и с Китаем. Но Пекин это не обсуждает.