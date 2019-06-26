Суд в Приморье назначил условный срок бывшему строителю космодрома «Восточный»

Экс-директора «Тихоокеанской мостостроительной компании» Виктора Гребнева признали виновным в присвоении и преднамеренном банкротстве. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 200 тысяч рублей, сообщили ТАСС в суде. По версии следствия, Гребнев, являясь единоличным руководителем ТМК, распорядился в личных целях вверенными ему средствами в размере свыше 407 миллионов рублей.