СПЧ предлагает увеличить число следователей, расследующих пытки и нарушения со стороны правоохранителей

Вести такие дела должны специальные сотрудники, считает глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. По его словам, сейчас этим часто занимаются следователи, работающие бок о бок с обвиняемыми. Федотов предложил внести в Уголовный кодекс отдельную статью «Пытки». В СПЧ говорили о необходимости таких изменений еще в прошлом году, объясняя это необходимостью приведения законодательства России в соответствие с Конвенцией ООН против пыток. ФСБ и МВД выступили против, назвав данную меру избыточной.