Во Франции снимут запрет на смешанные единоборства

С 2020 года они станут официальным видом спорта, подтвердила министр по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняну. В настоящее время ведомство ожидает заявок со стороны федераций единоборств, которые возьмут на себя регулирование любительского и профессионального MMA, сообщает Agence France-Presse. В Абсолютном бойцовском чемпионате уже приветствовали данное решение.

Смешанные единоборства запретили во Франции в 2016-м. Тогда французские власти заявили, что этот вид спорта станет законным только в том случае, если за него будет отвечать одна из федераций.