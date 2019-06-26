У магазинов начали запрашивать информацию о доле грузинского вина в ассортименте

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их мнению, таким образом российские власти готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии. Представители торговых сетей рассказали, что информацию собирает Минсельхоз. Официальных обращений от министерства компании пока не получали. В самом ведомстве на запрос издания не ответили. Роспотребнадзор отказался от комментариев.

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей составляет от пяти до девяти процентов. Представители компаний говорят, что в случае запрета смогут их заменить альтернативной продукцией.