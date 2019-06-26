Брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг включат в программу летней Олимпиады 2024 года в Париже

МОК предварительно одобрил это решение. Окончательно исполком Международного олимпийского комитета определится в декабре будущего года, сообщается на сайте организации. Президент МОК Томас Бах сказал, что эти четыре вида спорта соответствуют программе развития олимпийского движения. «Они более гендерно-сбаланисрованные, более городские и позволяют поддерживать связь с молодым поколением», — отметил Бах. Соревнования по брейк-дансу впервые прошли на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Серфинг, скалолазание и скейтбординг также должны войти в программу летней Олимпиады-2020 в Токио.