Россия не будет голосовать на выборах генсека ПАСЕ пока не получит подтверждение восстановления своих полномочий
Россия не будет голосовать на выборах генерального секретаря ПАСЕ до того, как получит подтверждение восстановления своих полномочий в ассамблее. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее он также сказал, что если полномочия российской делегации будут оспорены, парламентарии могут покинуть ПАСЕ.
Выборы генсека организации пройдут сегодня. На голосование выдвинуты две кандидатуры — глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс. С 2009 года этот пост занимает норвежский политик Турбьерн Ягланд.