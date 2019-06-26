Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто

Он стал девятым российским хоккеистом, удостоившимся такого звания. Это произошло спустя восемь лет после окончания карьеры. Зубов провел за океаном 16 сезонов, став одним из самых результативных защитников за всю историю НХЛ. Он играл в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз». В настоящее время 48-летний Зубов занимает должность главного тренера хоккейного клуба «Сочи», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.