Официальным представителем Белого дома и директором по коммуникациям станет Стефани Гришем

Об этом написала в Twitter первая леди США Мелания Трамп. Гришем с 2015 года возглавляла ее пресс-службу. Из сообщения следует, что она останется и на этой должности. Гришем станет третьим пресс-секретарем при Трампе. Первый, Шон Спайсер, проработал на этой должности полгода. С июля 2017 года службу возглавляла Сара Сандерс. 14 июня президент Дональд Трамп написал, что она уходит с этой работы и вернется к себе на родину, в штат Арканзас.