Суд Киева отменил решение горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича

Таким образом, иск директора Института правовой политики и соцзащиты Елены Бережной и двух общественных организаций частично удовлетворен, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука. По его словам, еще не опубликована мотивировочная часть решения, а потому неизвестно, чем руководствовался судья в данном вопросе. Московский проспект и проспект Ватутина в Киеве были переименованы в 2016-м и 2017 годах в рамках закона о декоммунизации.