Российские власти выясняют долю грузинского вина на российском рынке

Информацию начали запрашивать у торговых сетей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Топ-менеджер неназванной продуктовой компании сообщил, что такие сведения собирает Минсельхоз. При этом, официальных обращений по данному вопросу от министерства не поступало. Другой собеседник слышал, что этим интересуется Роспотребнадзор. Источники издания считают, что опросы могут быть связаны с подготовкой запрета на импорт грузинского вина из-за обострения отношений между Москвой и Тбилиси. В Минсельхозе и Роспотребнадзоре от комментариев отказались.

В Аuchan сообщили, что грузинские вина занимают не более 8% ассортимента. В «Ленте» — 9%. В X5 Retail Group оценили их долю в 5-6,5% в соответствующей категории.

Ранее в Роспотребнадзоре объявили об усилении контроля за грузинскими винами. В ведомстве утверждают, что объем не соответствующей требованиям алкогольной продукции из этой страны за последние годы вырос почти в три раза.