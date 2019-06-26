США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщает телеканал Hromadske. Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты не являются членом Совета Европы, но заметил, что Вашингтон выступал против возвращения России в эту организацию. Он также отметил усилия Киева в этом направлении.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России вернуться к полноценной работе в организации. Россия в ней не участвовала с 2014 года, когда после присоединения Крыма ее лишили права голоса. С 2017 года Москва не платит членские взносы в ПАСЕ.