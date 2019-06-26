На социальные инициативы из послания президента Федеральному собранию за четыре года потратят свыше триллиона рублей

На социальные инициативы из послания президента Федеральному собранию за четыре года, с 2019-го по 2022-й, планируется потратить свыше одного триллиона рублей или 1% годового ВВП страны. Об этом свидетельствуют проектировки Минфина по распределению бюджетных ассигнований. Речь идет о дополнительной помощи семьям с детьми, пенсионерам, борьбе с бедностью и охране здоровья, пишет РБК. Больше всего средств — почти 370 миллиардов рублей —направят на социальные доплаты к пенсии. Их получают граждане с пенсиями ниже прожиточного минимума. Сейчас такую выплату за счет федерального бюджета получают около 4 миллионов человек.