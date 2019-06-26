Верховный суд признал незаконным проведение референдума о ввозе в Архангельскую область мусора из других регионов

Верховный суд признал незаконным проведение референдума о запрете ввоза в Архангельскую область мусора из других регионов. Решение областного суда, разрешившего его проведение, отменено, сообщает «МБХ Медиа». Как сообщило движение «Поморье не помойка», инициативная группа обжалует это в президиуме Верховного суда. В Архангельской области на станции Шиес планируется построить полигон и свозить туда мусор из Москвы. В регионе проходят массовые акции протеста, которые неоднократно заканчивались столкновениями протестующих с охранниками свалки.