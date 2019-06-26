В уголовном деле об отравлениях прохожих в Москве помимо статьи о краже появилась статья о разбое

У подозреваемого нашли лекарства Феназепам, клозапин и трамадол. Об этом сообщает МВД со ссылкой на результаты химической экспертизы. В полицию обратились еще трое потерпевших. Сумма ущерба выросла с 80 до 140 тысяч рублей. Следствие предполагает, что от действий злоумышленника могли пострадать больше 10 человек. Накануне The Village сообщил, что в мае и июне как минимум 24 человека пострадали от действий злоумышленника, который знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил. Накануне стало известно о задержании подозреваемого