Глава Бурятии Цыденов поручил проверить жалобу жителей поселка Россошино на действия «дочки» госкорпорации «Ростех»

В администрации пообещали создать комиссию и направить на встречу с коренными жителями местного уполномоченного по правам человека.

Речь идет о Забайкальском горнорудном предприятии, добывающем в Бурятии нефрит. По словам жителей Россошина, им перекрыли доступ в леса и к реке. В частности, в своем видеообращении к президенту Владимиру Путину сельчане, большинство из которых – коренные эвенки, утверждают, что работники завода выгоняют их с охотничьих угодий, патрулируют реки и отбирают моторные лодки. Причина — наличие в водных ресурсах района нефрита-окатыша. Также местные жители рассказали, что сотрудники Забайкальского горнорудного предприятия перекапывают русло реки Ципа: по их словам, это делается, несмотря на нерест нескольких видов рыб. Кроме того, как утверждается, местных жителей привозят на рудник, где есть некая «тюрьма», собирают на них досье и держат их до 4-х дней, а затем выпускают без спальных мешков и продуктов. Все эти жалобы на имя главы государства ранее на сессии Народного хурала Бурятии зачитал депутат Виктор Малышенко.

В «Ростехе», которому принадлежит Забайкальское горнорудное предприятие, пока жалобы никак не прокомментировали.