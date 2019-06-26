Партия Михаила Саакашвили выиграла суд против Центризбиркома Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган. По её словам, суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и зарегистрировать список.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады Украины от партии «Движение новых сил» бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Своё решение ЦИК мотивировала тем, что съезд, на котором утверждали кандидатов, прошёл с нарушениями требований устава партии.