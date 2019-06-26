Россия сегодня решит, оставаться ли в ПАСЕ

Накануне делегация из нашей страны вернулась в Страсбург после пятилетнего перерыва.

Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе. В Москве решили не платить членские взносы, и совсем скоро Россию исключили бы за долги из Совета Европы. В этом случае Москва потеряла бы один из инструментов международного влияния, а россияне лишились бы Европейского суда по правам человека и получили бы перспективу восстановления смертной казни. Но не так давно сторонам, по всей видимости, удалось договориться. В ПАСЕ была внесена резолюция о том, что страну-участницу нельзя лишить права голоса. Украина и Великобритания в понедельник внесли почти 200 поправок, чтобы помешать ее принятию, но документ все-таки был одобрен. И у России открылась возможность вернуться в ПАСЕ. Однако российская делегация еще может быть ограничена в работе – например, в праве выдвигать проекты резолюций и направлять депутатские запросы.

Украина в знак протеста против возращения России в ПАСЕ решила отозвать посла из Совета Европы.