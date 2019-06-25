В России, возможно, началась подготовка к введению запрета на ввоз вина из Грузии

Об этом пишет газета «Коммерсант». По данным издания, вслед за усилением контроля качества грузинского алкоголя, чиновники начали неформально собирать по торговым сетям информацию о доле вин из Грузии на полках. Сведения собирают представители Роспотребнадзора и Минсельхоза. Собеседники газеты считают, что это может быть связано с подготовкой запрета. Официальных обращений в торговые сети не поступало.

Вчера Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского алкоголя. Заявление последовало за решением российских властей закрыть прямое авиасообщение между Россией и Грузией на фоне обострения отношений двух стран.