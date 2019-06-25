От действий серийного отравителя в центре Москвы, по данным полиции, могли пострадать более 10 человек

Он подсыпал своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол и затем грабил, рассказала агентству ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. Она добавила, что пострадавшие продолжают обращаться в полицию. Пока ущерб оценивается в 140 тысяч рублей. Ранее издание The Village писало, что жертвами злоумышленника могли стать, по меньшей мере, 24 человека. Дело, расследование которого началось по статье о краже, переквалифицировано на разбой.