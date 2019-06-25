Детский оздоровительный лагерь горит в Костромской области, пострадавших нет

Пожар в детском оздоровительном лагере «Золотой Колосок» на площади более 400 кв. метров в Костромской области локализован, сообщили «Интерфаксу» в пресс— службе МЧС РФ во вторник. «Возгорание локализовано в 21:40»,— сказали в пресс-службе. По данным МЧС, угрозы жизни и здоровью детей нет, никто не пострадал. «До приезда пожарных все эвакуировались. По прибытию пожарных подразделений по повышенному номеру сложности наблюдалось горение кровли на площади 450 кв. метров», — отметили в пресс-службе. К тушению привлечено 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и 6 единиц техники.