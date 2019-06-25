Чиновники начали собирать по российским торговым сетям информацию о доле грузинского вина

Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз этой продукции, пишет «Коммерсантъ». Издание напоминает, что грузинское вино на сегодняшний день занимает 17% российского импорта. Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен.

Вчера Роспотребнадзор сообщил, что усиливает контроль за качеством грузинского алкоголя. Заявление последовало за решением российских властей закрыть прямое авиасообщение между Россией и Грузией на фоне обострения отношений двух стран.