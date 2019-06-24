Сандра Рулофс: Россия может быть экономическим партнером Грузии при условии уважения цельности наших территорий

Россия может быть экономическим партнером Грузии при условии уважения цельности грузинских территорий. Такое мнение высказала в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» политик и общественный деятель, супруга третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.

«Россия может быть экономическим партнером Грузии, при условии, что Россия должна уважать цельность наших территорий. Если Россия признает наши границы, мы будем идеальными партнерами, будет дружба на самом высоком уровне. Мы независимая страна и не хотим быть под влиянием России», — сказала она.

Рулофс выразила надежду, что российские туристы будут приезжать в Грузию, несмотря на запрет авиасообщения. «В Грузию можно приезжать через Ереван, Минск, Киев. У нашего населения нет негативного подхода к туристам, мы принимаем их очень тепло, если они приезжают как туристы, а не как оккупанты. Экономическая блокада – это действия правительства, а не обычных людей, которые здесь путешествуют», — заключила политик.

Президент РФ Владимир Путин в конце прошлой недели подписал в указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на авиаперелеты в Грузию в связи с беспорядками, начавшимися в Тбилиси 20 июня.