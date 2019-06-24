Сандра Рулофс: Михаил Саакашвили не мог профинансировать протесты в Тбилиси 20 июня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не мог профинансировать протесты в Тбилиси 20 июня. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» политик и общественный деятель, супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.

«У нашей партии очень мало таких ресурсов, профинансировать протесты было бы, конечно, нереально. Этот протест не был организован сторонниками Саакашвиили, он начался с молодежи. Мы сами были удивлены, как много людей сами, спонтанно, вышли на улицу и, конечно, мы тоже хотели быть там, где стоит грузинский народ», — сказала она.

С.Рулофс добавила, что Михаил Саакашвили может вернуться в Грузию в обозримом будущем.

«Он вернется, когда народ наберет достаточно силы и когда его безопасность будет гарантирована. Сейчас он в Украине, у него там очень важные политические процессы, как известно, он хочет участвовать в украинских выборах в парламент», — пояснила политик.