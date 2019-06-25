Власти Бурятии пообещали разобраться с жалобой жителей поселка Россошино на предприятие, связанное с Ростехом

Об этом сообщает сайт «Байкал дейли».

Ранее жители Россошино записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они рассказали, что их выживают с земель, где компания «Забайкальское горнорудное предприятие» добывает нефрит, при этом сотрудников предприятия сопровождают полицейские.

Представители предприятия ситуацию пока не комментировали. В МВД Бурятии «Радио Свобода сказали», что проводили проверку, но объективного подтверждения фактов не нашли, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано.