Полиция возбудила против предполагаемого серийного отравителя в Москве дело о трех кражах. Его фигурантом стал уроженец Кабардино-Балкарии.

В полиции подозревают, что 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии подсыпал в напитки своих жертв сильнодействующие вещества. В частности, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что дома у мужчины обнаружены три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом. При этом речь, как отмечается, может идти о его причастности и к другим подобным случаям. Согласно предварительной версии, молодой человек угощал прохожих отравленными напитками, от которых они теряли сознание. Затем, по данным полиции, он их грабил. Общая сумма ущерба оценивается в 80 тысяч рублей. При этом ранее предполагаемого преступника уже задерживали, но отпускали под подписку о невыезде. Тогда, как утверждает МВД, он свою вину признал, однако теперь мужчина называет себя невиновным. Между тем накануне интернет-издание The Village сообщало, что от действий злоумышленника пострадали как минимум 24 человека. По его данным, после отравления несколько человек находились в коме. Среди пострадавших оказалась фотограф The Village Людмила Чижова.

Столичный главк Следственного комитета, тем временем, инициировал передачу дела о серийном отравлении из полиции.