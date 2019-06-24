Сандра Рулофс: Россия намеренно выбрала в качестве главы делегации российских депутатов в Грузию Сергея Гаврилова

Россия намеренно выбрала в качестве главы делегации российских депутатов в Грузию человека, который признал независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Такое мнение высказала в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» политик и общественный деятель, супруга третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.

«Россия выбрала депутата, который признал Абхазию, признал Осетию – это для нас очень чувствительные вещи. Так нельзя было поступать по отношению к независимой стране. Мы не забываем таких вещей, двадцать процентов нашей территории оккупированы Россией», — сказала она.

Рулофс поддержала резкую позицию, высказанную на фоне протестов президентом Саломе Зурабишвили в адрес России. Президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси, назвав ее «врагом» и «оккупантом».

«Это так, она чувствовала, что они перешли красную линию. Она поняла, что так нельзя поступать», — сказала политик.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня во время приезда в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Международной ассамблеи православия. Массовая акция протеста была вызваны тем фактом, что главу делегации, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, пригласили занять кресло спикера в местном парламенте. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.

В 2008 году Гаврилов голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.