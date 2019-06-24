Сандра Рулофс: Протесты в Тбилиси – следствие «глупости» нынешнего правительства Грузии

Протесты в Тбилиси – следствие «глупости» нынешнего правительства Грузии. Такое мнение высказала в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» политик и общественный деятель, супруга третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.

«Конечно, это все глупость нашего правительства. Нельзя было так строго и не по-человечески реагировать. Сейчас мы требуем ареста лиц, ответственных за применение силы», — заявила политик.

Рулофс добавила, что недовольство властями назревало в Грузии уже давно. «Визит делегации российских депутатов в Тбилиси был последней каплей. Люди окончательно поняли, что Иванишвили и его правление лоббирует дружбу с Россией, которая, к сожалению, является оккупантом двадцати процентов территории нашей страны. Люди вышли на улицу, в первую очередь, потому что было задето их чувство патриотизма: в Грузии не должен сидеть российский депутат и на русском языке говорить, что нам надо делать», — сказала она.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня во время приезда в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Международной ассамблеи православия. Массовая акция протеста была вызваны тем фактом, что главу делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова, пригласили занять кресло спикера в местном парламенте. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.