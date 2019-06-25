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21:32, 25 июня 2019

Начальник СИЗО в Ярославле уволился после жалоб бывших сотрудников ФСИН, обвиняемых в пытках

Как пишет газета «Коммерсантъ», Евгений Соловьев покинул свой пост по собственному желанию. В СИЗО, которым он руководил, содержатся бывшие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, обвиняемые в превышении должностных полномочий в отношении бывшего заключенного Евгения Макарова. В фонде «Общественный вердикт» ранее говорили, что обвиняемые жаловались на условия содержания – в частности, на то, что их поместили в одиночные камеры.



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