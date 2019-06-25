В Армении снова арестовали экс-президента Роберта Кочаряна

Это произошло уже в третий раз. Апелляционный суд отменил решение об изменении меры пресечения. До этого суд в Ереване освободил Кочаряна из-под ареста 18-го мая. Таким образом бывший глава государства провел на свободе около полутора месяцев, — передает Би-би-си.

В числе прочего Роберта Кочаряна обвиняют в насильственном свержении конституционного строя. Главный пункт обвинения касается ввода армейских подразделений в Ереван в 2008-м году. Следствие напрямую это связывает с гибелью людей в последовавших беспорядках. Кочарян говорит, что не подписывал приказа о вводе войск.