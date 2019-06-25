Курс грузинского лари снизился до исторического минимума

Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны. Официальный курс на завтра установлен на уровне 2 лари 83 тетри за доллар, — пишет РБК. Агентство РИА «Новости» отмечает, что коммерческие банки Грузии продают доллар еще дороже.

Курс снизился на фоне обострения отношений с Россией и запрета прямого авиасообщения между двумя странами. Впрочем, глава Министерства экономики Грузии Натия Турнава говорит, что запрет пока не мог повлиять на курс грузинской валюты. По ее словам, макроэкономические параметры стабильны и, скорее всего, речь идет о кратковременном колебании.