США потребовали не допускать в ПАСЕ россиян, которые находятся под санкциями

Соединенные Штаты потребовали не допускать в ПАСЕ россиян, которые находятся под санкциями. С заявлением выступил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, — сообщает телеканал «Громадське». Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты не являются членами Совета Европы, но заметил, что Вашингтон выступал против возвращения России в эту организацию. Он также отметил усилия Киева, которые были приложены, чтобы не дать возможности российской делегации вернуться.