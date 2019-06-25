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21:30, 25 июня 2019

США потребовали не допускать в ПАСЕ россиян, которые находятся под санкциями

Соединенные Штаты потребовали не допускать в ПАСЕ россиян, которые находятся под санкциями. С заявлением выступил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, — сообщает телеканал «Громадське». Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты не являются членами Совета Европы, но заметил, что Вашингтон выступал против возвращения России в эту организацию. Он также отметил усилия Киева, которые были приложены, чтобы не дать возможности российской делегации вернуться.



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