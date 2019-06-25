Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций из-за возвращения России в ПАСЕ

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. На своей странице в Фейсбуке он написал, что Совет Европы потерял доверие Киева и восстановить это доверие будет чрезвычайно сложно. Климкин добавил, что решение ПАСЕ по России еще аукнется всей Европе.

Ранее парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о восстановлении российской делегации. После этого на Украине не исключили, что могут покинуть организацию.