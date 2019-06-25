В Москве завели три уголовных дела о кражах на уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении прохожих

Об этом говорится на сайте МВД. Речь идет о 26-летнем безработном молодом человеке. Его имя официально не называется. Согласно предварительной версии, преступник угощал прохожих в центре Москвы отравленными напитками, от которых они теряли сознание, после чего грабил людей. Ущерб оценивается в 80 тысяч рублей.

По данным издания The Village, в мае и июне от действий злоумышленника пострадали как минимум 24 человека. Телеканал RT сообщает, что подозреваемого зовут Мурат Сабанов. Свою вину во время допроса он не признал.