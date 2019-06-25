В Росгвардии признали факт кражи сотрудниками шампуней и дезодорантов в магазине в Сочи

В пресс-службе Южного округа Росгвардии агентству «Интерфакс» сказали, что молодые люди раскаялись и привлечены к дисциплинарной ответственности. Со служащими провели разъяснительную работу, магазину вернули стоимость товара и, как говорят в Росгвардии, у его администрации претензий нет.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором молодые люди в форме Росгвардии берут с полок в магазине шампуни и дезодоранты и складывают в карманы.