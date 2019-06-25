Глава Бурятии и уполномоченный по правам человека республики занялись проверкой жалобы жителей поселка Россошино, обратившихся к Владимиру Путину. Об этом сообщает сайт «Байкал дейли» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Ранее жители Россошино записали видеоролик с обращением к президенту. Они обвинили сотрудников предприятия, связанного с госкорпорацией Ростех, в угрозах, похищениях и уничтожении имущества. Люди пожаловались на то, что их выживают с земель, где компания «Забайкальское горнорудное предприятие» добывает нефрит.