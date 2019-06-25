В Кировской области в отношении местного депутата возбудили дело о хулиганстве из-за муляжа гранаты

Об этом сообщает сайт «Медиазона». По версии следствия, накануне Николай Дубравин якобы бросил полицейским предмет, похожий на гранату, после чего был задержан. Вместе с ним в отделение увезли молодых людей, снимавших происходящее на камеру.

Дубравин известен своими социальными экспериментами, с помощью которых проверяет окружающих на отзывчивость. Он периодически снимает ролики. В одном из них депутат хватал девушку за волосы и якобы насильно тащил в машину, но не дождался реакции от прохожих. В другом якобы выбрасывал младенца в мусорный контейнер.