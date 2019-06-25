Уроженец Кабардино-Балкарии, подозреваемый в отравлении прохожих в Москве, не признаёт вину

Во время допроса молодой человек сказал, что хотел вернуть вещи людям, которым стало плохо на улице, и поэтому его застали с их сумками, — сообщает телеканал РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительной версии, преступник подмешивал сильнодействующие вещества в безалкогольные напитки и предлагал их прохожим, с которыми знакомился в центре Москвы. Когда люди теряли создание, он избивал их и грабил. На сегодняшний день известно более чем о двух десятках таких случай.