Владимир Зеленский за первый месяц работы в качестве президента Украины получил менее 13 тысяч гривен – то есть примерно 30,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в администрации главы государства изданию «Фактор». В сообщении отмечается, что это оклад Зеленского, надбавок и премий он пока не получал.

По данным Минфина Украины, средняя зарплата по стране составляет порядка 10,5 тысяч гривен – то есть около 25-ти тысяч рублей.