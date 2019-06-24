Владимир Путин примет отставку Юнус-Бека Евкурова до конца недели

Об этом говорят источники РБК. Один из них сказал, что инициатива исходила от самого главы Ингушетии, причем не в первый раз. По сведениям источников, уход был согласован с президентом, и у федерального центра претензий к Евкурову нет.

О том, что глава Ингушетии собирается досрочно покинуть свой пост, стало известно накануне. Эксперты, опрошенные «Эхом», считают, что причиной стали протесты, вызванные подписанием соглашения о границе Ингушетии с Чечней. Впрочем, сам Евкуров говорит, что это не так.