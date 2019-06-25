Жители Бурятии пожаловались Владимиру Путину на компанию, связанную с Ростехом

Представители эвенкийского народа из села Россошино записали обращение к президенту. Они обвинили сотрудников предприятия, связанного с госкорпорацией, в угрозах, похищениях и уничтожении имущества. Люди говорят, что их выживают с земель, где компания «Забайкальское горнорудное предприятие» добывает нефрит. Местные жители рассказали, что сотрудники компании, скрывая лица под черными масками, угрожают им оружием со словами «вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете». Авторы обращения также говорят, что сотрудников предприятия сопровождают полицейские.