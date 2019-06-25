Активиста, которого ранее осудили за пост «В контакте», задержали сотрудники ФСБ

Предположительно, они заинтересовались ещё более старым сообщением в соцсети.

Задержание Владимира Тимошенко сотрудники ФСБ провели рано утром на берегу Вуоксы. Как сообщает портал Фонтанка.ру со ссылкой на жену активиста Александру Шилову, пять сотрудников в штатском пришли в палаточный лагерь в Приозерском районе Ленобласти около семи утра. После Тимошенко увезли в Петербург. В эти минуты он ожидает встречи со своим адвокатом. Ранее активист успел сообщить, что его задержали по делу о публичных призывах к экстремизму. Интерес силовиков вызвал пост в соцсетях, который мужчина написал в 2014-м году.

Как рассказал «Эху» адвокат Виталий Черкасов, по мнению Тимошенко, сотрудники органов просто хотят контролировать его. _Для активиста это уголовное дело может стать третьим. Ранее он отбывал срок в колонии строгого режима за попытку взорвать стену Новгородского Кремля. После освобождения его вновь арестовали, а затем и осудили за возбуждение ненависти в отношении социальной группы «служащие учреждений и институтов государственной власти». Основанием для дела стал пост ВКонтакте, который Тимошенко попросил опубликовать жену. Примечательно, что запись, которая вызвала интерес органов на этот раз также пытались приобщить к прошлому делу, но лингвистическая экспертиза экстремизма в ней не нашла.

В случае, если Тимошенко признают виновным, ему грозит до трёх лет лишения свободы.