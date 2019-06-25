Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением. Соответствующее заявление он сделал в Твиттере. «Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной подавляющей силой. В некоторых областях подавление будет означать уничтожение», — написал Трамп. И добавил: «Нет больше Джона Керри и Обамы», имея в виду бывшего госсекретаря и своего предшественника, заключивших несколько лет назад ядерную сделку с Ираном, которую Трамп в прошлом году разорвал.