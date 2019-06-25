В Белгородской епархии назвали вырванными из контекста слова митрополита Иоанна, что войну выиграли крещеные люди

В Белгородской епархии назвали вырванными из контекста слова митрополита Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди. Об этом священнослужитель говорил на вечере памяти погибших во время войны.

Фразы, которые вызвали бурное обсуждение в соцсетях, были неправильно интерпретированы, считают в Белгородской и Староосколькой епархии. Там сообщили радиостанции «Говорит Москва», что речь шла лишь о том, что большая часть людей родилась после установления советской власти и была некрещенной. В заключении в епархии отметили, что «есть такое понятие, как «хайп»», и выразили мнение, что кто-то мог хотеть, распространяя эти высказывания, «засветиться». Чуть ранее в ходе выступления на поминальном вечере по случаю начала войны митрополит Иоанн сказал, что смерть большинства солдат была «жертвой за безбожие».

Иоанн также сказал, что войну выиграли те, кто был призван духовно победить «хорошо отлаженную машину».

В обществе «Мемориал», тем временем, назвали высказывания белгородского митрополита «средневековыми», передает агентство «Интерфакс».